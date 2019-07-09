Днями у Мінську відбулося засідання ТКГ, проте зрушень щодо ситуації на Донбасі досягти не вдалося. Президент РФ продовжує вимагати прямих переговорів.

Народний депутат України Ігор Побер переконаний, що йти на прямі перемовини із РФ немає сенсу.

– Я далеко не є прихильником нового президента і його команди, але я тут вперше за 45 днів його роботи почув чітку позицію щодо Донбасу. Радник Зеленського, чітко зазначив, що у нас є нормандський формат та мінські угоди, тому жодних прямих перемовин із сепаратистами. Так, чому ж продовжують говорити за корону, що президент повинен її зняти? Краще, потрібно було поїхати у Херсон, де відбувалося масштабне поховання нашої волонтерки-медсестри, яку розстріляли з російської зброї, – вважає нардеп.

Також Ігор Побер не поділяє думку Ігоря Коломойського, який говорить про внутрішній конфлікт в Україні.

– Я дивуюся Коломойському, який захищав Дніпро. Він є одним із тих, хто витратив власні кошти на створення батальйонів. Тепер заявляє, що змінилася ситуація. Так змінилася, але не на Донбасі, а з бізнесом Коломойського у Європі та США, тому він змінює вектор на Росію, – наголосив Ігор Побер.

Щодо слів Путіна про прямі перемовини, то народний депутат зауважив, що президент РФ говорить те, що доносить Україні партія «За життя»: напряму розмовляти із терористами.

– Ви думаєте, коли Зеленський поїде на розмову із терористами, то йому повернуть наших полонених. Швидше віддадуть Медведчукові, бо Путін підтримує його політичну силу, показуючи, що очільник «За життя» вміє домовлятися, тому і президент повинен так діяти, – підкреслив Ігор Побер.