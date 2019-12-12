Почесне звання «Мати-героїня» присвоєно 28 жінкам з Тернопільщини.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Жителька Кременецького району Галина Нагорна – мама тринадцяти дітей. Їхнє щастя і благополуччя жінка вважає своїм пріоритетом.

«Діти виросли. Звісно, доводилося нелегко, але поряд завжди був чоловік. Тепер у нас велика дружня родина, часто збираємося разом, підтримуємо один одного. Це і є наше щастя. Звісно, материнське серце завжди переживає за дітей, хочеться, щоб у них все було якнайкраще».

Статус «Мати-героїня» отримують багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, створили належні умови для їхнього інтелектуального, фізичного та духовного розвитку. Загалом почесне звання отримали 847 українських жінок, у тому числі – 28 з Тернопільщини. А найбільше матерів-героїнь – у Рівненській і Волинській областях.

Софія Романська