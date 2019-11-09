Артистові академічного ансамблю народної музики “Візерунок” обласної філармонії Мирославу Бабчуку присвоєно звання “Народного артиста України”.
Відповідний Указ підписав Президент Володимир Зеленський з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.
Цим же Указом відзначено ще трьох мешканців краю.
Так, тернопільській майстрині художнього моделювання Ірині Вербіцькій присвоєно звання “Заслужений майстер народної творчості України”.
Звання “Заслужений працівник культури України” присвоєно Василю Джинджиристому – директорові Будинку культури с. Настасів Тернопільського району.
Художник-кераміст Євген Овчарик став “Заслуженим художником України”.