Завідувач кафедри фізичної культури і спорту ТНПУ ім. Гнатюка Андрій Огнистий став заслуженим працівником фізичної культури і спорту України.

Згідно Указу Президента України №731/2019 від 3 жовтня 2019 року, звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» присвоєно завідувачеві кафедри фізичної культури і спорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Андрію Володимировичу Огнистому.

Таке високе звання відомому у краї педагогу та спортивному діячеві присвоєно значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм, повідомляють в управлінні фізичної культури і спорту ОДА.



