Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв орден “За мужність” III ступеня жителю Тернопільщини Петру Батьківському.

Захисник України загинув під час оборони населених пунктів Донбасу. Про це йдеться в Указі президента України, передає Суспільне.

Нагадаємо, у березні цього року президент України присвоїв посмертно орден “За мужність” III ступеня трьом військовим. Цією відзнакою нагородили Василя Конета, який загинув 1 березня, Романа Стецюка – він загинув 8 березня на Луганщині та Івана Волочія, який поліг у боях поблизу Краматорська 7 березня.