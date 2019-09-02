Згідно із Указом Президента «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України», присвоєно почесні звання представникам комунальних закладу та підприємства Тернопільської обласної ради.
Заслуженим лікарем України став завідувач відділення комунального некомерційного підприємства “Тернопільська університетська лікарня” Тернопільської обласної ради Сергій Гаріян. Почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» присвоєно викладачеві-методисту Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької Анатолію Ороновському.
Державні відзнаки вручено «за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально- економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм».