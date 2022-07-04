Президент України Володимир Зеленський відзначив державною нагородою Героя з Тернополя Ігоря Мельника, який загинув в боях за Україну.

Про це йдеться в Указі Президента України №461/2022 «Про відзначення державними нагородами України».

“За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня МЕЛЬНИКА Ігоря Васильовича (посмертно) — солдата”, – інформують в Офіційному інтернет-представництві Президента України.

Трагічна звістка про смерть 47-річного Ігоря Мельника сколихнула Тернопіль 31 травня, пишуть Тернополяни. Він був старшим розвідником відділення оптичної розвідки. Загинув Герой в боях за Україну на Запоріжчині. Поховали Ігоря Мельника на Алеї Героїв (Микулинецьке кладовище).

Ігор Васильович Мельник народився 14 березня 1975 року у Тернополі. Займався підприємницькою діяльністю. На війну пішов добровольцем. Без батька залишилось дві донечки, вдовою залишилася молода дружина.