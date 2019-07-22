15-річну тернополянку Анастасію Бачинську за високі спортивні результати на Європейських іграх Президент України нагородив почесним орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Державну нагороду Анастасія Бачинська отримала за перше місце на Європейських іграх у вільних вправах (спортивна гімнастика), повідомляє Терен.

Спортсменка є вихованкою Тернопільської КДЮСШ №2 ім. Юрія Горайського, а тренують її заслужений тренер України Тетяна Геращенко, Ганна Лев та Оксана Першина.

До слова, призначили нагороду згідно Указу Президента України від 15 серпня.