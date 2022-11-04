З нагоди Дня ракетних військ і артилерії президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою “За мужність і відвагу” 44 окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола.

Як ідеться у відповідному указі Глави держави, нагороду присвоєно “з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України”.

Окрім тернопільський “богів війни”, Володимир Зеленський відзначив 43 окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Тараса Трясила.