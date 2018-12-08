Президент нагородив Сергія Надала орденом

Відповідний указ опублікований на офіційному сайті Глави держави.

Мера Тернополя відзначено нагородою з нагоди Дня місцевого самоврядування за вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм.