Президент нагородив Сергія Надала орденом

08/12/2018 0
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Президент Петро Порошенко нагородив міського голову Тернополя Сергія Надала орденом “За Заслуги” III ступеня.

Відповідний указ опублікований на офіційному сайті Глави держави.

Мера Тернополя відзначено нагородою з нагоди Дня місцевого самоврядування за вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм.

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