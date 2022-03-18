За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками військовослужбовців з Тернопільщини.
Орденом “За мужність” III ступеня посмертно нагороджено Василя КОНЕТА.
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Орденом Богдана Хмельницького III ступеня посмертно нагороджено Романа ГАХА.
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Про це повідомляє Тернопільська військова адміністрація.
Слава Героям!