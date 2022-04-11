Нашого земляка Вадима Ліханова нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Вадим – уродженець Кременеччини, солдат 130-го окремого розвідувального батальйону. Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

“Пишаємося Захисником України! Нехай Господь оберігає!

Відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського, Вадима Ліханова відзначено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі”, – зазначив Михайло Головко.