«Трохи нижче неба» – фільм під такою назвою презентували у Тернополі. Це документальна стрічка про чотирьох кіборгів з Тернопільщини, які обороняли Донецький аеропорт.

Фільм знімали добровольці російсько-української війни Михайло Ухман та Сергій Коновал. У документальній стрічці – спогади рідних, побратимів і друзів загиблих кіборгів Івана Вітишина, Ігоря Римара, Володимира Труха та В’ячеслава Мельника. Автори фільму працювали майже рік. У зніманні вони задіяли близько трьох десятків людей.

«Показ фільму відбувся там, де все почалося, де зародилася ідея кінострічки – у файному місті Тернопіль. Це була важка прем’єра фільму про Кіборгів, адже в залі були присутні матері наших загиблих героїв. Якщо чесно, я боявся, щоб з ними чогось не трапилося. Не кожна матір може пережити історію загибелі своєї дитини, але маємо таку реальність.. Як завжди, після фільму було цікаво поспілкуватися з людьми, почути їхні думки», – зазначив військовий журналіст, доброволець російсько-української війни Михайло Ухман.

Презентація фільму «Трохи нижче неба» вже відбулася в Києві, а попереду покази – у Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому. Також документальну стрічку покажуть в ефірі українських телеканалів.