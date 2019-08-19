19 серпня віряни святкують одне з найбільших релігійних свят – Преображення Господнє.

Священники розповіли журналістам Т1 Новини про те, які продукти варто покласти до кошика та про традиції, які пов’язані з цим святом.

Преображення Господнє – одне з дванадцяти найбільших християнських свят у році. В цей день віряни освячують літні плоди та просять у Господа здоров’я та достатку своїм родинам. Настоятель храму Успення Пресвятої Богородиці отець Василь розповідає, раніше в цей день освячували всі ті плоди, які господарі збирали на своїй землі. Тому обмежень стосовно того, скільки та яких продуктів класти до кошика немає.

“Все те, що Бог дає нам споживати в час осені – це ми в празник і приносимо до церкви для освячення. Часто освячують такі продукти: яблука, сливи, грушки. Це роблять для того, аби подякувати Богу за цьогорічний урожай”, – каже настоятель храму Успення Пресвятої Богородиці о.Василь.