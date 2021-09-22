Дві художниці отримали обласну премію серед аматорів образотворчого мистецтва Тернопільщини імені Олени Кульчицької.

Цей конкурс проводять щороку, до дня народження відомої мисткині. Відзнаки вручають найкращим у номінаціях «Живопис» та «Графіка». Традиційно виставка учасників конкурсу та нагородження лауреатів відбулося в Тернопільському обласному художньому музеї.

– З-поміж 106 творів, які представили більш як 40 учасників, було обрано найкращі, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Лауреатом в номінації “Живопис” визнано Наталію Корбу із селища Гримайлів, в номінації “Графіка” – Богдану Гуменюк з Кременця. Оцінювало роботи професійне журі, яке очолювала директор департаменту культури та туризму облдержадміністрації Світлана Байталюк.

Цього року на конкурс подали в основному живописні роботи. Творів, виконаних у графіці було тільки вісім.

Художниця Наталія Корба участь у такому конкурсі взяла вперше і відібрала для нього свої ікони. Одна із них це ікона Пресвятої Богородиці «Невянучий цвіт». Її відмінність від інших ікон в тому, що зображення Богородиці доповнюють квіти. Художниця розповіла, що була здивована тим, що її визнали найкращою. Вона закінчила Косівський інститут декоративно-прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Зараз викладає образотворче мистецтво у Гримайлівській школі.

Богдана Гуменюк для конкурсу надала свої акварельні роботи. Навчалась вона у Кременецькому гуманітарно-педагогічному інституті та інших мистецьких закладах. А тепер свою майстерність передає учням цього ж інституту, який зараз називається Фаховий коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. Входить до кременецького творчого гурту «Палітра». Учасниця багатьох збірних та персональних виставок.

– Мені завжди хотілось малювати, з дитинства зрозуміла, що це моє, – розповіла Богдана Гуменюк. – Я відвідувала музичну і художню школу. Працюю в різних техніках, але останнім часом більше душа лежить до акварелі.

Усього в конкурсі визначають шестеро найкращих авторів – по троє у кожній номінації. А ті, хто зайняли перші місця отримують грошову винагороду у розмірі п’ять тисяч гривень. Новий директор музею Григорій Шергей зауважив, цей конкурс є надзвичайно важливим для розвитку образотворчого мистецтва Тернопільщини. А директор обласного методичного центру народної творчості Володимир Вермінський вручив усім учасникам пам’ятні дипломи.

Роботи учасників конкурсу-виставки та лауреатів попередніх років можна оглянути у художньому музеї до 4 жовтня. А познайомитися детальніше із творчістю Богдани Гуменюк можна на її персональній виставці «Мотиви душі», яка діє у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.

Фото зі сторінки музею у фейсбуці