Вистава Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки бере участь у Четвертому всеукраїнському театральному фестивалі-премії «Гра».

Прийом заявок на фестиваль розпочали два місяці тому. Наш театр подав нову роботу «А хай то качка копне». Її прем’єрний показ мав відбутися до Міжнародного дня театру – 27 березня 2021 року. Та через додаткові карантинні обмеження його перенесли.

Ця вистава розрахована на дорослу аудиторію. На сцені нашого театру її поставив режисер із Полтави Ніко Лапунов. Він говорить, що це ексцентрична вистава про качку, яка втратила сенс життя. Її допрем’єрний показ відбувся ще у листопаді 2020 року.

– Багаторічний досвід формування репертуару театру заставляє вишукувати цікаву драматургію, аби задовільнити запити наших найвибагливіших глядачів різної вікової категорії, – розповідає Іван Шелеп, директор-художній керівник Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки. – Відвідуючи всеукраїнські та міжнародні фестивалі, маємо змогу не тільки демонструвати лялькове театральне мистецтво, а й завжди знаходимо можливість обмінятись досвідом і поспілкуватись з колегами-професіоналами: драматургами, режисерами, акторами. Власне, неординарна і цікава творча особистість, драматург із Польщі Марта Гусньовська зацікавила мене своєю п’єсою «А хай то качка копне». Для отримання свіжого сценічного розчерку і здійснення нової ексцентричної постановки, вели тривалі перемовини з відомим, досвідченим режисером – головним режисером Полтавського академічного обласного театру ляльок Ніко Лапуновим. Після цього молодий, харизматичний, багатогранний, цікавий у спілкуванні постановник прийняв запрошення приїхати до Тернополя. За це я та колектив безмежно вдячні йому! Він зустрівся і познаоймився з трупою, творчими працівниками, ознайомився з п’єсою. Далі зробили розподіл ролей, читки, склали місячний художньо-технічний план на виготовлення ляльок, костюмів, декорацій, підготовку музичних номерів і світла. Більше місяця тривала творча робота. Потім ще більше двох тижнів у режисера- постановника з допомогою усіх наших майстерень, творчих працівників, акторів, художників, кравчинь пішло на те, щоб створити Казку, яку переконаний, полюблять наші глядачі.

Поки прем’єра недоступна для широкого кола глядачів, познайомитися з тими, хто над нею працював можна у коротенькому відео театру. Щодо участі у фестивалі «Гра», то на наших лялькарів чекає неабияке випробування. Адже цього року у ньому рекордна кількість учасників – 89! Відбір учасників здійснюватимуть у декілька етапів. До 27 березня сформують лонгліст учасників. До першої половини липня Експертна Рада фестивалю наживо перегляне вистави з лонгліста та відбере 12 постановок. Потім буде показ цих вистав у Києві та визначення переможців. Підсумковий показ фестивалю запланований на другу половину листопада. Організатори заходу зазначають, що у графік проведення можуть бути внесені зміни у зв’язку із дією карантинних обмежень.

Фото зі сторінки актриси лялькового театру Тетяни Кошильовської