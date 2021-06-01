На Тернопільщині невідомі особи, які представились працівниками військового комісаріату та поліції, намагались затримати хлопця призовного віку. Чоловіки мотивували свої дії тим, що молодика розшукують за ухиляння від проходження військової служби.

У редакцію 0352.ua звернулись читачі і розповіли історію про те, що поблизу села Сапогів на Борщівщині молодого 18-річного юнака, намагались затягнути до автомобіля особи, які представились працівниками військомату.

За словами хлопця, разом зі своїм молодшим братом вони повертались від бабусі з села. У хлопців зламався автомобіль і вони були змушені зупинитись біля автобусної зупинки, щоб почекати приїзду товариша. До хлопців підїхав автомобіль на європейській реєстрації, із якого вийшли двоє чоловіків.

“Один по старше, приблизно 50 років, другий трішки молодший. Вони запитались, що сталось, ми відповіли, і один з них, той, хто по старше сказав: ходи я тобі дам клей, щоб залатати піддон. Взяв мене за руку і повів в бус. Коли я сів в бус, він сказав, що він поліцейський і воєнкомат, і що я в розшуку, хоча ніяких документів не показав мені і не приставився. Після його слів я відкрив двері і намагався вийти. В той момент цей чоловік, який по старше не відпускав мене і застосовував до мене фізичну силу разом з тим іншим чоловіком. Разом вони намагались заштовхати мене назад в бус. В цей момент старший з них наніс мені удар в область спини”, – розповідає хлопець.

Юнаку вдалось вирватись від чоловіків, разом із братом заскочити в автомобіль і втекти. Услід їм лунали погрози.

“Коли ми повернулись, то виявили, що в нашому автомобілі спущене колесо, розбите одне скло і хтось викрав реєстратор. І хоча в салоні авто знаходилось багато ціних речей, документи і гроші, але окрім реєстратора нічого не зникло”, – додав хлопець.

До слова, чи були чоловіки справді працівниками військового комісаріату – невідомо. Ніяких посвідчень вони не пред’явили юнаку, не назвали своїх імен та прізвищ. За словами хлопця, вони були одягнені у цивільне, а документів на його розшук не показали.