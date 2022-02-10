Аферисти зняли кошти з рахунку батьків Сергія Пелиха – юнака, котрий перебуває у реанімації.

Ми повідомляли, що 19-річний Сергій постраждав у жахливій ДТП, ска сталася ще 3 січня у селі Горішня Слобідка колишнього Монастириського району. Автомобіль ВАЗ-2106, яким керував юнак, злетів з дороги і перекинувся. В автівці було ще троє пасажирів. Найбільше постраждав водій, котрий із важкими травмами потрапив у реанімацію. Медики досі борються за життя юнака.

На його лікування потрібні великі суми, яких у сім’ї немає. Тому небайдужі люди оголосили про збір коштів. На жаль, цим скористалися безсовісні аферисти. Вони зателефонували до мами Сергія і запевнили, що хочуть зробити переказ з Польщі. Жінка повірила незнайомцям і зробила все, що вони попросили. Після цього з рахунку зникли всі кошти, які батьки зібрали на лікування сина. Про це повідомила у Фейсбуці Світлана Безділь. Вона зауважила, що рахунок уже заблокований, а для допомоги травмованому хлопцю відкрили новий.

“Я не знаю як “рука” піднімається робити такі речі, але факт залишається фактом! Кошти, які були на картці батька, Пелиха Сергія (хлопця, який лежить в Тернополі, в реанімації після аварії, мешканця села Швейків) були вкрадені телефонними аферистами. Мама Сергія чула і знала, що таке буває, але до останнього не вірила, що є такі люди, які можуть скористатися на чужій біді! Адже як можна викрасти кошти, які так необхідні для лікування її сина?

Галині зателефонували і повідомили, що хочуть скинути переказ з Польщі на лікування Сергія, і від такої радості у матері неначе пелена на очі впала, і вона зробила усі дії, які їй продиктували по телефону.

Олександр Богомол Олександр Миколайович, дуже прошу Вас зреагувати на даний факт та надати відповідну кваліфікацію цій події.

Карта, з якої вкрали кошти на лікування Сергія, заблокована. Відкрита нова. Надаю номер картки для всіх, у кого є можливість допомогти батькам на лікування сина, який знаходиться у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії в Тернополі після аварії. Стан Сергія важкий, але є покращення.

5457 0822 7789 9501 Пелих Василь (батько Сергія)

Телефон для зв’язку: +380970866734 Пелих Галина (мати)”, – написала пані Світлана.