До призначення на посаду Вадим Шафранюк був одним із прокурорів військової прокуратури Тернопільського гарнізону.

Новим керівником Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону став 34-річний Вадим Шафранюк. Посадовця призначили ще 21 квітня 2023 року. Однак офіційно його представили 4 травня під час наради в начальника Тернопільської ОВА Володимира Труша, повідомляє Zaxid.net.

Вадим Шафранюк раніше працював прокурором військової прокуратури Тернопільського гарнізону. А до того на різних керівних посадах у спецпрокуратурах Південного і Західного регіонів.

«Зустрівся з новопризначеним військовим прокурором Тернопільської області – Вадимом Шафранюком. Впевнений, що безпосередні нагляд і контроль за додержанням норм законодавства здійснюватиметься належним чином», – зазначив начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш на своїй сторінці в Facebook.

За час роботи у військовій прокуратурі Тернопільського гарнізону Вадим Шафранюк не раз виступав позивачем у важливих судових розглядах. Однією з резонансних справ став позов до Тернопільської районної ради і Байковецької сільської ради щодо незаконного відчуження земельної ділянки площею 6 га, яка відносилася до земель державної власності. На той момент вона перебувала у постійному користуванні Тернопільської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення та спецзв’язку. Після дворічного розгляду справи у судах різної інстанції Касаційний суд поставив крапку у засіданні, став на бік позивача і залишив без задоволення касаційні скарги ТОВ «Консалтингова група «Анвальт Індастрі» і Байковецької сільської ради.

Вадим Шафранюк народився 22 вересня 1988 року у м. Веймар в Німеччині. У 2011 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. До призначення був заступником керівника Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.