Пункти центрів комплектування та соціальної підтримки відкриють у міграційній службі в Тернопільській області та Сервісних центрах.

Таке рішення прийняли на засіданні Ради оборони Тернопільщини. Тих, хто виготовляє паспорти та отримує послуги у Сервісних центрах, представники військкомату перевірятимуть, чи вони стоять на військовому обліку.

Керівник Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв також повідомив, що всі військовозобов’язані або призовники, які підпадають під статтю 23 «Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації» мають прибути до територіальних центрів, і документально підтвердити своє право на пільгу. Відповідно до цього, ті, хто виїжджає за кордон на навчання, отримає відповідну довідку, а також запис у військово-обліковому документі.

Ігор Гусєв також закликав всіх дотримуватися норм законодавства стосовно постановки на облік. У разі зміни місця проживання протягом семи днів військовозобов’язаний повинен стати на військовий облік. Це стосується не тільки тих, хто приїхав на Тернопілля, а й усіх військовозобов’язаних жителів області.