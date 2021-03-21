У Скалаті на Тернопільщині проживає сім’я Борис, яким вже кілька місяців допомагають українці по всьому світі. Їхній молодший син Арсен хворіє на рідкісну хворобу – СМА (спинна м’язова атрофія). На рятівний укол потрібна величезна сума коштів – 2 мільйони 300 тисяч доларів.

Волонтери стукають у всі двері: хтось допомагає фінансово, а хтось бере участь в акціях, організованих активістами. Підтримали сім’ю Борис і депутати від партії «За майбутнє». Зокрема, Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради та голова обласного осередку партії «За майбутнє», заручившись підтримкою квіткової компанії «Флорія», подарував 2000 тюльпанів волонтерам, які продали їх на благодійній акції. Виручені кошти пішли на лікування дитини.

– Мені, як батьку, дуже складно в сучасних умовах уявити, що життя маленької дитини залежить від грошей. І відрадно те, що в громаді знайшлися небайдужі люди, які організували процес для порятунку життя маленького Арсенчика, адже чужих дітей не буває, – розповідає Володимир Болєщук.

Також у 37-ми магазинах «Студії м’яса» розташовані банки, куди можна пожертвувати кошти. Таку ініціативу запровадила Любов Вовк – депутатка від партії «За майбутнє» та виконавча директорка Благодійного фонду «Покрова».

– Це дуже зручно, одразу вийняв з гаманця гривню, дві, 3, 10, 20, 50, хто скільки може, поклав в банку і таким чином, чим більше людей долучається до такої благодійності, тим краще виходить, – розповідає виконавча директорка Благодійного фонду «Покрова»Любов Вовк.

Фінансово допомогти родині Борис вирішили і представники БК «ПрестижБуд» на чолі із керівниками Ігорем Качмарським та Святославом Лебонтовим, які також є депутатами від партії «За майбутнє». Вони закликали підтримати таку ініціативу й інших підприємців.

– Компанія «ПрестижБуд» також долучається до лікування маленького Арсенчика. Ми сподіваємось на те, що зібрані кошти та кошти інших людей, які допомагають сім’ї, допоможуть Арсенчику одужати, – розповідає Святослав Лебонтов, директор, співзасновник БК «ПрестижБуд».

– Разом – ми велика сила. Ми сподіваємося, що сьогоднішня наша ініціатива буде підтримана колегами по підприємництву і ми спільно, разом вирішимо це питання, – зазначив співзасновник БК «ПрестижБуд» Ігор Качмарський.

Волонтерка Тетяна Ляхович підкреслила, що кожна гривня наближає Арсенчика до необхідних ліків.

– Прошу вас всіх, хто мене сьогодні чує, читає долучитися до такої акції, яка подарує життя маленькому хлопчику, який хворіє тяжкою хворобою СМА, – закликала Тетяна Ляхович, волонтерка.

Арсенчику зараз 1 рік і 5 місяців, а ін’єкцію можна зробити лише до двох років. В іншому випадку – укол не дасть потрібного результату. Тому батьки та волонтери шукають всі можливості, аби врятувати дитину.

Реквізити за якими ви можете допомогти:

Приватбанк:

5168 7451 0437 7749 Борис Н.П.(мама)

UA803052990000026206897933370

5168 7451 0437 7756 Борис Ю.І.(тато)

UA063052990000026209897934503

MONOBANK:

4441 1144 2440 5288 Борис Н.П. (мама)

4441 1144 2440 5445 Борис Ю. І. (тато)

Ощадбанк:

5167 8032 1842 1886 Борис Ю.І. (тато)

Для жителів Польщі:

OleksandrShvedov

BankMillenium

98 1160 2202 0000 0003 1463 8328

Для жителів Європи:

IBAN : PL98 1160 2202 0000 0003 1463 8328

OleksandrShvedov

Kod SWIFT Banku: BIGBPLPW

Для жителів Англії:

BarclaysBank

NataliyaKryvoruchko

20-25-19

70424102

Moneygram: BorysYurii

(не забудьте сповістити код переказу)

PayPalme/arsensma

GoFundMe (MykhailoBorys) – США

Facebookdonate (RoksolanaLebid)- США betterplace.me(NadiyaGasch)-Німеччина