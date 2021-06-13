Українсько-німецька програма підтримки локальних ініціатив «Київський діалог» запрошує громадських ативістів та громади Тернопільщини на навчання.

Для участі у школі «Київського діалогу» необхідно створити команду із 3-5 осіб, до якої увійдуть представники орагнів місцевого самоврядування та громадські активісти. У них має бути спільне бачення розвитку свого населеного пункту та ідея, реалізація якої сприятиме місцевому розвитку. А ще команди повинні мати мотивацію та бажання до навчання. На тренінгах учасники школи дізнаються, що таке адвокація та партисипація; отримають підтримку від експертів та експерток під час навчання та реалізації проектів у своїх громадах; матимуть можливість отримати фінансування для реалізації малих проектів на місцях. Для участі у навчанні потрібно зареєструватися до 18-го червня включно.

«Київський Діалог» – це українсько-німецька програма підтримки локальних ініціатив та створення мережі змінотворців для демократичних перетворень в Україні. Даний конкурс проводиться в рамках проекту «Розбудова соціального капіталу громадських ініціатив в українських регіонах», що реалізується німецькою ГО “Європейський Обмін” та Міжнародним Фондом “Відродження” у партнерстві з регіональними ГО за фінансової підтримки Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини.