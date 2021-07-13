Третину свого життя 45-річний Руслан провів за гратами. Однак і виправлятись не збирався, бо просто не міг себе стримати, побачивши, наскільки легко дурити людей – не залежно від віку, статі, освіти, майнового забезпечення.

Хоча, звісно, який сенс розігрувати комедію перед бідною пенсіонеркою, коли можна видурити, скажімо, дорогий мобільний у наївного школяра? Заради більшої переконливості ще й пред’явити… посвідчення поліцейського. Звісно, сувенірне, куплене за пару гривень у кіоску. Про це пише тижневик “Номер один“.

З такими думками наприкінці лютого 2016-го в обід тинявся невиправний злодій парком «Топільче», що у Тернополі, вибираючи жертву. І ось – удача! Йому назустріч ішли двоє школярів. Руслан підійшов і покрутив перед носом обкладинкою нібито посвідчення слідчого поліції та суворо наказав: «Пред’явіть ваші мобільні!» Підлітки злякалися, слухняно полізли у наплічники. Тим часом рецидивіст солідно сказав, що, мовляв, у дітей вкрали телефони, тому він повинен переконатися, чи часом не вони – злодії

«Ні, дядьку, не ми!» – стиха прошепотіли перелякані хлопчаки і простягнули свої досить недешеві «Самсунги» вартістю відповідно понад 3 і 6 тис. грн.

Дурисвіт вдав, що уважно оглядає апарати, насправді озирнувся навкруги, переконуючись, що навколо немає ані дорослих, ані справжніх поліцейських і, задоволений, узяв айфони та наказав учням якнайшвидше йти до торгового центру «Орнава», підійти до машини поліції і розписатись у водія за вилучені телефони. Хлопці слухняно пішли ще й по дорозі захоплено обговорювали пригоду, що тільки-но пережили. Ще не розуміючи, що насправді потрапили в халепу. Адже, що й казати, біля «Орнави» ніякого поліцейського авто вони не знайшли. Відчувши недобре, хлопці стрімголов побігли до парку, однак за шахраєм уже і сліди захололи.

Окрилений удачею, наприкінці весни також у парку «Топільче», діючи за тією ж схемою, Руслан серед білого дня знову відібрав у двох підлітків телефони, на початку вересня у парку ім. Тараса Шевченка його здобиччю став мобільний «LG» (вартістю майже 4 тис. грн.), у листопаді знову в парку «Топільче» у двох сестричок видурив їхні айфони загальною вартістю понад 20 тис. грн. Загалом жертвами псевдо-поліцейського стали семеро дітей.

Зрозумівши, що найлегше дурити неповнолітніх, шахрай почав полювати саме на них. Так жертвою рецидивіста стала ще й учениця молодших класів. Дівчинка гуляла з братиком на стадіоні поблизу 22-ої школи у Тернополі. Безсовісний злодій підійшов до них і, певно, побачивши у вухах дівчинки золоті сережки, звично показав пластикову обкладинку нібито посвідчення поліцейського та суворим голосом запитав. чи мають мобільні. Почувши відмову, трохи розчарувався, але потім повідомив, що одна дівчинка загубила сережки.

Перелякана школярка слухняно зняла свої золоті листочки. Згодом діти розповіли, що дядько поліцейський пригрозив, що заведе їх до відділення поліції або що прийде за ними до школи і забере в поліцію. Незважаючи на переляк, брат із сестрою чітко запам’ятали, що чоловік розмовляв суржиком, часто з української переходив на російську. Також хлопчик добре роздивився обличчя псевдополіцейського.

У сльозах діти прибігли додому та розповіли дідусеві про злого поліцейського. Той одразу викликав правоохоронців.

На щастя, нехай і не одразу, але підступного шахрая правоохоронці «вирахували».

Відтак вироком Тернопільського мійськрайонного суду невиправного рецидивіста знову засуджено, тепер уже до 2-х років 2-х місяців позбавлення волі. Також із нього на користь потерпілих стягнуто 24 тис. 194 грн. завданої майнової шкоди та майже 1 тис. 400 грн. процесуальних витрат на користь держави за проведення судових товарознавчих експертиз.