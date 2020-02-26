Чортківщину сколихнула чергова афера.

До людей додаються нібито священники і починають з того, що, мовляв, це нова сторінка, а доступ до старої втрачено. Після кількох речень – просять грошей. Зазвичай вказують на благодійні цілі, пише Терен.

Про це на своїй сторінці у Facebook розмістив відео чортків’янин Олег Безпалько.

Згодом на сторінці катедрального Собору Святих Верховних Апостолів Петра і Павла опублікували наступне повідомлення:

«Слава Ісусу Христу. Друзі, останніми днями шахраї створюють копії сторінок священиків і просять, щоб їм поповнити рахунок. Просимо на це звернути увагу і не вестися на такі фейкові ситуації».

🚨🚨УвагА РОЗВОД🚨🚨ОБОВ'ЯЗКОВО ДО ПЕРЕГЛЯДУЦЕ НОМЕР КУДА ПРОСЯТЬ СКИНУТИ 0669974766 Опубліковано Олегом Безпальком Понеділок, 24 лютого 2020 р.