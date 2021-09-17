Член Проводу “Правого сектору” Василь Лабайчук закликав бойкотувати мережу заправок “БРСМ-нафта” через фінансування нею будівництва храмів московського патріархату та партії Шарія.

Про це стало відомо з його відеоблогу.

“Якщо ви або ваші близькі є водіями, власниками автотранспорту – я закликаю вас до бойкоту цієї мережі автозаправних станції (“БРСМ-нафта”-прим.ред), яка на мій погляд, свідомо є інструментом гібридної війни проти України, яка фінансує підрозділи ФСБ – безпосередньо церкву московського патріархату і партію Шарія”, – зазначає у своєму відеоблозі Василь Лабайчук.

За словами Лабайчука, мережа заправок “БРСМ-нафта” та її власник Андрій Біба фінансують будівництво храмів московського патріархату там, де колишні громади УПЦ МП перейшли до Православної церкви України.

“Для нас, для “Правого сектору”, це питання принципове – ми доклали дуже багато зусиль, аби кожну з тих громад вирвати з-під впливу московської п’ятої колони. І тут з’являється той, хто цю всю історію псує і допомагає структурам ФСБ повертати свої щупальця в кожну із цих громад, кожне із цих сіл”, – каже член Проводу “Правого сектору.

В якості останніх прикладів Василь Лабайчук наводить будівництво нових храмів московського патріархату на Тернопільщині у селах Кути, Башуки, Людвище, Гніздичне, де “Правий сектор” допомагав громадам покинути лоно УПЦ МП.

Також, у середу львівський осередок “Правого сектору” провів мітинг біля заправки “БРСМ-нафта” з вимогою припинити фінансувати будівництво храмів РПЦ в Україні. Як повідомлялось раніше, журналісти-розлідувачі bihus.info знайшли докази фінансування мережею “БРСМ-нафта” партії Шарія. Також, власник “БРСМ-нафта” Андрій Біба та його дружина Світлана у 2019 році були нагороджені орденами та медалями від патріарха РПЦ Кирила, зокрема медаллю “Патріарша подяка”.