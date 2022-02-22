В області шукатимуть місця проживання для можливої евакуації сімей бійців Правого сектору зі східних областей України.

Правий сектор Тернопільщини закликає до загальної мобілізації через визнання «Л/ДНР» Росією та допомоги бійцям Добровільного українського корпусу (ДУК). В організації сьогодні, 22 лютого, під час брифінгу розповіли, що готують місця в Тернопільській області, куди можуть евакуюватися сім’ї бійців ДУК в разі, якщо розпочнеться широкомасштабна війна. Про це повідомляє Zaxid.net.

В Правому секторі Тернопільщини сьогодні оголосили про створення резервного корпусу ДУКу, який за потреби буде готовий брати участь у військових діях на Сході України. Зголошуватися на загальну мобілізацію запросили усіх бажаючих.

«У нашому розумінні загальна мобілізація це не означає, що от завтра хтось може поїхати на фронт. Це тренування, це фінансова допомога, це волонтерство, це збір необхідних матеріальних речей для бійців ДУК. До цього долучитися може кожен. Ми також закликаємо парафіяльні громади взяти активну участь у допомозі молитвою», – розповів під час брифінгу голова Правого сектору Тернопільщини Назар Сарабун.

Командир Шостої резервної сотні ДУК Сергій Коновал розповів, що бажаючі також зможуть вступити до лав підрозділу і пройти відповідні військові навчання. Щоб стати членом Шостої резервної сотні ДУК можна зголошуватися безпосередньо в Штаб Правого сектору, який розміщується в «Домі ветерана» за адресою вул. Злуки, 52.

«В нас проходитимуть постійно військові вишколи. В разі оголошення війни, ми зможемо висунутися за потреби в необхідному напрямку», – розповів командир Шостої резервної сотні ДУК Сергій Коновал.

В області також зараз шукають помешкання для можливої евакуації сімей діючих бійців ДУК, які проживають в східній частині нашої країни. Евакуйовуватимуть за потреби лише жінок, дітей та старших людей.