Медичні джгути – це важливий інструмент для зупинки артеріальної кровотечі та надання першої допомоги. Однак їх неправильне використання може призвести до серйозних ускладнень. Експерти Paramedic.ua діляться основними правилами застосування медичних джгутів, щоб забезпечити ефективне і безпечне надання першої допомоги.

Показання для використання джгута

Джгути застосовують у таких ситуаціях:

Сильна артеріальна кровотеча: кров яскраво-червоного кольору, витікає пульсуючим струменем. Ампутація кінцівки: для запобігання масивній крововтраті. Неефективність інших методів зупинки кровотечі: якщо прямий тиск на рану і перев’язка не зупиняють кровотечу.

Важливо пам’ятати, що використання джгута є крайнім заходом і повинно бути застосовано тільки в разі серйозної необхідності.

Підготовка до накладення джгута

Перед накладенням джгута необхідно:

Переконатися в необхідності його застосування: оцініть характер та об’єм кровотечі. Підготувати джгут: переконайтеся, що джгут справний і готовий до використання. Якщо під рукою немає спеціального медичного джгута, можна використовувати підручні засоби, як-от ремінь або міцний шматок тканини. Забезпечити доступ до місця накладення: відкрийте доступ до кінцівки, видаливши одяг у місці передбачуваного накладення джгута.

Правила накладення джгута

Правильне накладення джгута включає такі кроки:

Джгут накладають на 5-7 см вище за рану (між раною і серцем). Уникайте накладення джгута на суглоби та кісткові виступи. Затягніть джгут доти, доки кровотеча не зупиниться. Це можна визначити за припиненням пульсації крові та відсутністю кровотечі. Джгут має бути затягнутий досить щільно, щоб зупинити кровотечу, але не настільки сильно, щоб спричинити пошкодження тканин і нервів. Обов’язково зафіксуйте час накладання джгута. Це можна зробити, записавши час на папері та прикріпивши його до джгута або позначивши на шкірі пацієнта поруч із місцем накладення. Регулярно перевіряйте стан кінцівки нижче місця накладення джгута. Слідкуйте за кольором шкіри, чутливістю та температурою.

У разі появи ознак некрозу або сильного болю необхідно послабити джгут на кілька секунд, щоб відновити кровообіг, потім знову затягнути.

Запобіжні заходи під час використання джгута

Щоб уникнути ускладнень і забезпечити безпеку пацієнта, слід дотримуватися таких запобіжних заходів:

Джгут не повинен залишатися на кінцівці понад 1-2 години. При тривалому транспортуванні пацієнта кожні 30 хвилин послаблюйте джгут на кілька секунд для відновлення кровообігу. Занадто сильне затягування джгута може призвести до пошкодження нервів і тканин. Джгут має бути затягнутий тільки до зупинки кровотечі, але не сильніше. Регулярне навчання і практика накладення джгута допоможуть уникнути помилок в екстреній ситуації.

Рекомендується пройти курси першої допомоги, щоб бути готовим до надання допомоги в критичних умовах.

Альтернативні методи зупинки кровотечі

Якщо джгут не доступний або його використання недоцільне, можна використовувати альтернативні методи зупинки кровотечі:

Накладайте стерильну пов’язку або чисту тканину на рану і чиніть прямий тиск, щоб зупинити кровотечу. Підніміть пошкоджену кінцівку вище рівня серця, щоб зменшити кровотік і полегшити зупинку кровотечі. Сучасні гемостатичні пов’язки та пластирі містять речовини, які сприяють згортанню крові та допомагають швидко зупинити кровотечу.

Висновки

Правильне застосування медичних джгутів є важливою навичкою для надання першої допомоги при артеріальній кровотечі та інших серйозних травмах. Дотримання правил накладення джгута, контроль часу його використання і моніторинг стану кінцівки допоможуть уникнути серйозних ускладнень і зберегти життя пацієнта. Важливо пам’ятати, що використання джгута – це крайній захід, і завжди слід прагнути до мінімізації часу його застосування. Регулярне навчання і практика допоможуть підготуватися до екстрених ситуацій і забезпечити ефективну та безпечну допомогу.