Медичні джгути – це важливий інструмент для зупинки артеріальної кровотечі та надання першої допомоги. Однак їх неправильне використання може призвести до серйозних ускладнень. Експерти Paramedic.ua діляться основними правилами застосування медичних джгутів, щоб забезпечити ефективне і безпечне надання першої допомоги.
Показання для використання джгута
Джгути застосовують у таких ситуаціях:
- Сильна артеріальна кровотеча: кров яскраво-червоного кольору, витікає пульсуючим струменем.
- Ампутація кінцівки: для запобігання масивній крововтраті.
- Неефективність інших методів зупинки кровотечі: якщо прямий тиск на рану і перев’язка не зупиняють кровотечу.
Важливо пам’ятати, що використання джгута є крайнім заходом і повинно бути застосовано тільки в разі серйозної необхідності.
Підготовка до накладення джгута
Перед накладенням джгута необхідно:
- Переконатися в необхідності його застосування: оцініть характер та об’єм кровотечі.
- Підготувати джгут: переконайтеся, що джгут справний і готовий до використання. Якщо під рукою немає спеціального медичного джгута, можна використовувати підручні засоби, як-от ремінь або міцний шматок тканини.
- Забезпечити доступ до місця накладення: відкрийте доступ до кінцівки, видаливши одяг у місці передбачуваного накладення джгута.
Правила накладення джгута
Правильне накладення джгута включає такі кроки:
- Джгут накладають на 5-7 см вище за рану (між раною і серцем).
- Уникайте накладення джгута на суглоби та кісткові виступи.
- Затягніть джгут доти, доки кровотеча не зупиниться. Це можна визначити за припиненням пульсації крові та відсутністю кровотечі.
- Джгут має бути затягнутий досить щільно, щоб зупинити кровотечу, але не настільки сильно, щоб спричинити пошкодження тканин і нервів.
- Обов’язково зафіксуйте час накладання джгута. Це можна зробити, записавши час на папері та прикріпивши його до джгута або позначивши на шкірі пацієнта поруч із місцем накладення.
- Регулярно перевіряйте стан кінцівки нижче місця накладення джгута. Слідкуйте за кольором шкіри, чутливістю та температурою.
У разі появи ознак некрозу або сильного болю необхідно послабити джгут на кілька секунд, щоб відновити кровообіг, потім знову затягнути.
Запобіжні заходи під час використання джгута
Щоб уникнути ускладнень і забезпечити безпеку пацієнта, слід дотримуватися таких запобіжних заходів:
- Джгут не повинен залишатися на кінцівці понад 1-2 години. При тривалому транспортуванні пацієнта кожні 30 хвилин послаблюйте джгут на кілька секунд для відновлення кровообігу.
- Занадто сильне затягування джгута може призвести до пошкодження нервів і тканин. Джгут має бути затягнутий тільки до зупинки кровотечі, але не сильніше.
- Регулярне навчання і практика накладення джгута допоможуть уникнути помилок в екстреній ситуації.
Рекомендується пройти курси першої допомоги, щоб бути готовим до надання допомоги в критичних умовах.
Альтернативні методи зупинки кровотечі
Якщо джгут не доступний або його використання недоцільне, можна використовувати альтернативні методи зупинки кровотечі:
- Накладайте стерильну пов’язку або чисту тканину на рану і чиніть прямий тиск, щоб зупинити кровотечу.
- Підніміть пошкоджену кінцівку вище рівня серця, щоб зменшити кровотік і полегшити зупинку кровотечі.
- Сучасні гемостатичні пов’язки та пластирі містять речовини, які сприяють згортанню крові та допомагають швидко зупинити кровотечу.
Висновки
Правильне застосування медичних джгутів є важливою навичкою для надання першої допомоги при артеріальній кровотечі та інших серйозних травмах. Дотримання правил накладення джгута, контроль часу його використання і моніторинг стану кінцівки допоможуть уникнути серйозних ускладнень і зберегти життя пацієнта. Важливо пам’ятати, що використання джгута – це крайній захід, і завжди слід прагнути до мінімізації часу його застосування. Регулярне навчання і практика допоможуть підготуватися до екстрених ситуацій і забезпечити ефективну та безпечну допомогу.