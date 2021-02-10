Оголошено про підозру жителю Тернопільщини, котрий закликав до повалення конституційного ладу в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю одного із сіл Бучацького району у публічних закликах до насильницької зміни й повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, вчинених повторно (ч. 3 ст. 109 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у 2020 році у соціальних мережах неодноразово поширював контент, який за висновками експертизи містить публічні заклики до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта справи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, що містить докази вчинення ним злочину.

Діяльність провокатора припинено прокурорами спільно зі співробітниками Управління СБУ в Тернопільській області.