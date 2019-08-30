Працівники тернопільської поліції розшукують Ерднієва Олексія Німгіровича, 1997 року народження, жителя райцентру Чортків Тернопільської області.

Слідчим відділом Управління СБУ в Тернопільській області щодо розшукуваного проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Усіх, хто володіє будь-якими даними про місце перебування даної особи, правоохоронці просять телефонувати за номерами (0352) 27-92-57; 52-45-42 або на лінію 102.