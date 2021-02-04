Правоохоронці оголосили про підозру тернополянину у справі за фактом стрілянини на спортивному майданчику біля двадцять сьомої школи 21 січня, де постраждав одинадцятирічний хлопчик. Зібрати достатньо доказів для повідомлення про підозру вдалося через два тижні.

Про це йшлося під час брифінгу у прокуратурі 4 лютого.

– Тільки третього лютого ми отримали достатньо доказів, які є підставою для повідомлення про підозру, – пояснив керівник Тернопільської обласної прокуратури Андрій Миколайчук. – 3 лютого було повідомлено про підозру мешканцю Тернополя, 1979 року народження. Його дії на даний час кваліфіковано за частиною 4 статті 296 ККУ – хуліганство вчинене з використанням зброї. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Та за частиною 1 статті 121 ККУ – умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років. Під час допиту громадянин відмовився давати показання, хоча до цього часу давав пояснення з приводу обставин події. Третього лютого прокурори вручили клопотання даній особі про обрання запобіжного заходу. Ми ставимо питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Прокурорами буде вжито всіх заходів, щоб досудове розслідування було завершене у максимально короткі строки.

Про деякі деталі цього кримінального провадження розповів начальник ГНПУ у Тернопільській області Олександр Богомол.

– 21 січня в 11.00 на лінію 102 надійшов дзвінок про те, що біля 27 школи на спортивному майданчику, де є гірка, відбувся вибух внаслідок чого дитина отримала травму, – розповів Олександр Богомол. – На місце події виїхала поліція, швидка забрала дитину до лікарні. Було встановлено, що 11 річний хлопчик разом із сестрою та ще одним хлопчиком каталися на санках на гірці і зненацька стався вибух. Внаслідок цього хлопчик отримав тілесні ушкодження. Мати хлопчика і дівчинки була за 100 метрів від місця події. Вона одразу викликала поліцію та швидку. Інший хлопчик, який був разом з ними втік. Наша початкова версія – вибух петарди або саморобного вибухового предмету. Тому спочатку ми подавали таку загальну інформацію. Коли дитину доставили до медичного закладу було встановлено, що в тілі дитини був дріб. Тоді зрозуміли, що це був постріл або предмет із застосуванням мисливського патрону. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти, прокурори. Слідчі детально обстежили місце події і встановили, що кущі, які знаходяться біля місця де впала дитина після поранення також пошкоджені. До вечора ми вже зрозуміли, що це був не вибух якогось предмета, а постріл зі сторони будинку. Провели детальний огляд місця події, вилучили змиви речовини бурого кольору, снігу, встановили маршрут іншої дитини, яка втекла з місця події. Ми дитину на другий день встановили, у нього також були тілесні ушкодження – дробинка у щоці. Виявили окремі картонні фрагменти, пижі. Спеціалісти вирахували з якого вікна ймовірно був постріл, встановили власника квартири, він надав можливість провести огляд. У квартирі виявили мисливську вогнепальну гладкоствольну рушницю та окремі предмети. Відібрали також біологічні взірці у підозрюваного на предмет алкогольного або наркотичного сп’яніння. Результатів експертизи ще немає. На другий день за підтримки прокуратури і погодження суду було проведено детальний обшук у цьому помешканні і вилучені додаткові предмети.

По цьому кримінальному провадженню, як зазначив Олександр Богомол, призначено велику кількість експертиз: вибухово-технічні, балістичні, медичні. Проводять їх у двох науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах – Тернопільському та Вінницькому. Після медичних експертиз проведуть ще комплексні експертизи. Начальник обласної поліції також зазначив, що про те, як все відбувалося, підозрюваний розповів через тиждень після події. Він підтвердив, що стріляв з квартири, але підтвердження про спеціальний постріл з метою вбивства правоохоронці не мають.