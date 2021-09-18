Правоохоронці проводять обшуки на підприємствах одного з найвпливовіших людей Тернопільщини

Генпрокуратура ініціювала обшуки в компаніях тернопільського бізнесмена Яреми.

16 вересня правоохоронці завітали з обшуками до низки підприємств, пов’язаних із одіозним тернопільським бізнесменом Андрієм Яремою. Слідчі дії проводяться у рамках кримінального провадження, яке розслідує Генпрокуратура. Про це повідомляє Конституційно-Правовий Конгрес “КПК”.

У четвер, 16 вересня правоохоронці провели низку обшуків у приміщеннях підприємств, які пов’язують із скандальним бізнесменом з Тернополя – Андрієм Яремою. Відомо, що ці компанії фігурують у кримінальному провадженні, яке розслідує Генеральна прокуратура України.

Наразі, поки тривають слідчі дії, правоохоронці відмовились коментувати деталі кримінальної справи.

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Андрій Ярема – засновник і керівник 31 комерційної структури, якого вважають одним з найбагатших людей Тернопільщини. Відомо, що бізнесмен та його структури раніше вже неодноразово фігурували у розслідуваннях з боку територіальних управлінь СБУ в Тернопільській і Вінницькій областях, а також Центрального апарату СБУ у 2010-2016 роках.

Зокрема, вони стосувалися таких злочинів як легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, контрабанда, діяльність організованих злочинних угруповань тощо.

У 2013 році в м.Охтирка Сумської області правоохоронці виявили підпільний тютюновий цех із виготовлення цигарок, які надалі реалізовувалися в мережі ТОВ «Торгова компанія «Мегаполіс-Україна».

У 2015 році бізнесмена підозрювали в організації канал постачання та збуту до ЄС і країн Балтії контрафактних тютюнових виробів, виготовлених на потужностях ТОВ «Волинь-Тютюн».

Крім того, стосовно ТОВ «АТ-2015», яке ймовірно належить Яремі через підставних осіб, податківцями було ініційовано кримінальне провадження через податковий борг у понад 100 млн грн. Як стало відомо правоохоронцям, на потужностях цього заводу можуть виготовляти контрафактні тютюнові вироби для подальшого контрабандного переправлення до Європи.

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У червні 2020 року підприємство ТОВ «Техно-Буд-Центр», співвласником якого є Андрій Ярема, перемогло у тендері на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 загальною сумою понад 1 млрд грн. Усього за роки діяльності фірма отримала державні підряди на понад 27 млрд грн, найбільше – у 2020 та 2021 роках: 5,67 та 5,41 млрд грн.

За останні 3 роки фірма фігурує у 14 кримінальних судових справах, зокрема у кримінальному провадженні №757/57640/20-к за ст. 205-1 КК України).

З матеріалів справи випливає, що у період з 2018 року до 2020 року включно ТОВ «Техно-Буд-Центр» систематично закуповувало за завищеною ціною матеріали для будівництва доріг і автострад у ТОВ «Спецавтоінвест», чим нанесло державному бюджету України збитки на понад 70 млн грн.

Джерело: КПК