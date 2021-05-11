“Право на щастя” – фотопроект під такою назвою організували у Тернополі. В експозиції — двадцять світлин, які показують історії тернополянок, що виховують дітей з інвалідністю.

Як повідомила координаторка фотовиставки Олена Коваль, експозиція репрезентує життя матерів, у яких є діти з різними формами інвалідності. Таким чином жінки хотіли привернути увагу представників влади до проблеми створення центру денного перебування дітей з інвалідністю.

“Для нас було важливо, щоб до цього проекту долучилися люди, які підуть за покликом серця. Тому що цей проєкт про найщиріші емоції, які ми проживаємо щодня. Ми — це матері дітей, які ніколи не зможуть жити самостійно. Дeхто – телефонував і запитував, яка потрібна допомога у реалізації проекту і приєднувався до нашої команди. Без зайвих слів і хайпу на цій темі. Ми щиро вдячні усім, хто долучився. Тим, хто протягнув руку підтримки в один з найважливіших етапів нашого життя. Етапу, який може змінити наше та наших дітей життя на краще. Групам денного догляду бути!”, – зазначила Олена Коваль.

Діятиме виставка у Тернополі протягом двох тижнів. Її відвідати можуть всі охочі.