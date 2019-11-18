Двоє зловмисниць прийшли до помешкання 86-річної тернополянки і представилися працівницями житлово-експлуатаційної контори. Після їхнього візиту зі сховку пенсіонерки зникло 40 тисяч гривень.

Як встановили оперативники, в обідню пору до потерпілої прийшли дві жінки на вигляд 35-40 років. Вони представилися працівницями ЖЕКу і сказали, що перевіряють лічильники. Пенсіонерка впустила незнайомок в помешкання. Допоки одна лиходійка спілкувалася з бабусею на кухні, її спільниця проникла до кімнати і викрала зі сховку 40 тисяч гривень. Після цього зловмисниці поспішили зникнути.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 185 ККУ – крадіжка. Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи з метою розкриття злочину.