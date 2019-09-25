Без грошей та золота залишилася літня тернополянка після візиту двох незнайомок, які представилися працівницями газової служби. Допоки одна зловмисниця заговорювала стареньку, її спільниця нишпорила у пошуках наживи по чужому помешканню.

Як встановили правоохоронці, до пенсіонерки додому прийшли двоє невідомих жінок і сказали, що вони з газової служби та перевіряють показники лічильника. Опинившись всередині квартири, незнайомки почали всіляко відволікати увагу господині. В той час, як одна зі зловмисниць спілкувалася з тернополянкою на кухні, інша жінка ходила по кімнатах і нібито перевіряла лічильник та справність батарей.

Зникнення зі сховку значної суми грошей та золотих виробів потерпіла виявила лише через декілька днів. Тоді і пригадала про дивний візит працівниць нібито газової служби.

Зловмисницям на вигляд 35-45 років, розмовляють українською мовою. Поліцейські проводять комплекс оперативно-розшукових заходів з метою розкриття злочину.

Правоохоронці звертаються до краян бути обачними. У людей, які представляються працівниками пенсійного фонду, газової служби, водоканалу, інших комунальних, соціальних служб вимагайте показати посвідчення. Зателефонуйте до тієї організації, яку ці особи представляють, щоб пересвідчитись, що вони дійсно там працюють.

Як розповідає поліцейський психолог Михайло Козюк, аби заволодіти чужими коштами та майном, шахраї використовують ефект раптовості та несподіваності. Їх основна мета – заставити свою жертву розгубитись, відчути психологічний дискомфорт, знизити увагу та сконцентрованість. Також у своїй діяльності лиходії застосовують різні маніпуляції за допомогою життєвих цінностей, та використовуючи рідних та близьких жертви. Основна порада психологів – ніколи не довіряти незнайомцям, у різний спосіб перевіряти інформацію, яку вони розповідають, проявляти пильність, увагу, особливо в момент, коли до вас звертаються невідомі вам люди.

У зоні ризику — люди похилого віку, які проживають самотньо. Обов’язково розкажіть своїм батькам, бабусям, дідусям про подібні випадки. Застережіть їх не довіряти незнайомцям та у жодному разі не впускати у своє помешкання. У разі сумнівної ситуації, коли бачите незнайомих осіб, які ходять по квартирах, зателефонуйте до правоохоронців. Поліцейські негайно виїдуть та на місці перевірять документи у незнайомців та з’ясують з якою метою вони ходять по дворах чи під’їздах.