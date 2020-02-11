Юнаків більше не забиратимуть до армії з вулиць і клубів, повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в ефірі телеканалу ICTV.

«Ми скасуємо практику, яка була незаконною, але ми будемо слідкувати, щоб її не було, коли юнаків призивали на вулицях, у клубах, у чергах. На жаль, такі практики були, особливо у великих містах. У нас є факти, що це відбувалося. Це не відповідає законодавству, тому що є чіткий процес: надсилається повістка і так далі», – сказав Загороднюк.

Згідно з українським законодавством, до армії призивають чоловіків у віці від 18 до 27 років, які не мають відстрочки. Водночас 18 і 19-річні повинні надати письмову згоду на службу в армії. Останніми роками призов відбувається у квітні-червні та жовтні-грудні.

Джерело: Радіо Свобода