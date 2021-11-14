Працівники Тернопільського лікарсько-фізкультурного диспансеру – 4 місяці без зарплат.

Про це повідомили у Федерації легкої атлетики області. Відтак спортсмени краю можуть залишитися без кваліфікованої допомоги та медоглядів.

Як повідомив лікар Ігор Бойчук, заборгованість виплат сягнула чотирьох місяців. Відтак деякі працівники вже звільнилися.

“Кабінет функціональної діагностики, де спортсменам надавались мануальні послуги закритий — звільнилася працівниця. Лікарям запропонували перейти на півставки, а також пропонують йти на неоплачувану відпустку. Якщо і надалі почнуть звільнятися спортивні лікарі диспансеру, то спортсмени залишаться без кваліфікованої допомоги та медоглядів, а без цього не можливо приймати участь в чемпіонатах України”.

Додамо, у Тернопільському обласному лікарсько-фізкультурному диспансері обслуговується близько п’яти тисяч спортсменів. Це учні дитячо-юнацьких шкіл, спортивних клубів, дорослі спортсмени.