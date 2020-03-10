Понад 10700 жителів у Тернопільській області мають статус безробітних, – повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. Поповнюють їхні ряди і працівники райдержадміністрацій після скорочень.

Скорочення працівників РДА Кабмін анонсував ще у листопаді минулого року. Наразі на Тернопільщині без роботи залишилися 66 таких працівників.

«Причиною вивільнення працівників РДА є дублювання їхніх функцій в об’єднаних територіальних громадах. Наші фахівці наразі шукають для звільнених працівників робочі місця в інших органах влади. Проблемо є те, що ринок праці змінюється динамічно, а ми не можемо гарантувати, що на момент потреби будуть привабливі пропозиції роботи. Цей нюанс особливо треба враховувати у регіонах, де якісних вакансій, на які розраховують працівники РДА, не так багато», – наголосила керівниця державної служби зайнятості Ольга Макогон.

Цього року на Тернопільщині більшає безробітних. У центрі зайнятості пов’язують цю тенденцію і з скороченнями у державних структурах.

Софія Романська