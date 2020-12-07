Відмовитися від зарплати в конвертах і працювати легально закликали працівники Пенсійного фонду жителів Тернопільщини. Вони влаштували флешмоби на центральних вулицях Бережан, Зборова, Монастириська і Тернополя.

Фахівці Пенсійного фонду вийшли на вулиці містечок області з плакатами: «Поважай свою працю – захищай свої права», «Хочеш пенсію – сплачуй внески» та «Ні – заробітній платі у конвертах». Таким чином організатори дійства намагалися привернути увагу до проблеми нелегальної зайнятості.

«На жаль, часто трапляються випадки, коли люди у своєму працездатному віці не задумуються над потребою у легальній праці. Тривалий час працюють нелегально, отримуючи зарплату «в конвертах», а потім приходять оформляти пенсію. Але в них навіть мінімалка не виходить, призначаємо їм соціальну допомогу. Такою акцією хотіли привернути увагу до цієї проблеми, щоб жителі нашого краю були відповідальними і думали про своє майбутнє», – каже учасниця акції Любов Василик.

Учасники флешмобу закликали жителів краю оформляти трудові відносини офіційно та в жодному разі не погоджуватися на оплату праці «в конверті», яка тільки справляє враження про добре матеріальне забезпечення, насправді ж позбавляє працівника належних соціальних виплат та перспективи у майбутньому отримати гідну, справедливо заслужену пенсію.