Доброчинну акцію влаштували працівники Тернопільської міської ради. Вони вирішили перерахувати частину зарплати на потреби одиноких людей літнього віку. Кошти будуть спрямовані на соціальну допомогу для жителів міста, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Від початку карантину у Тернополі благодійники купують продуктові набори для одиноких людей літнього віку. Кілька сотень пакунків роздали напередодні Великодня, – розповів директор Тернопільського територіального центру соціального обслуговування Віталій Хоркавий. Благодійну ініціативу вирішили продовжувати.

«На нашу гарячу телефонну лінію ми постійно отримуємо повідомлення про потребу у продуктах. Насамперед намагаємося забезпечити одиноких, людей з інвалідністю, осіб літнього віку. Вдячні усім благодійникам, які намагаються жертвувати кошти на продукти для потребуючих мешканців міста і громади».

Збір коштів на соціальну допомогу одиноким громадянам, особам з інвалідністю, які опинилися в складних життєвих обставинах у зв’язку з епідемією, триває. Долучитися до благодійної справи може кожен, перерахувавши кошти за реквізитами: Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг), UA658201720314281004301089169 Держказначейська служба України, м. Київ, Код: 39483390, призначення: благодійні внески.

Софія Романська