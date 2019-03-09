“Працівники газової служби” поцупили у пенсіонерки 15000 гривень

09/03/2019 Розмір тексту:

Кругленька сума заощаджень зникла з квартири 78-річної жительки Тернополя після візиту двох незнайомок. Поліцейські застерігають краян не довіряти незнайомцям та у жодному разі не впускати їх у своє помешкання.

Як встановили правоохоронці, в обідню пору до квартири тернополянки постукали двоє невідомих жінок, які представилися працівницями газової служби. Незнайомки сказали, що у будинку чути запах газу і попросили пенсіонерку перевірити справність газового обладнання. Допоки старенька метушилася на кухні і перевіряла свою газову плиту, одна зі зловмисниць проникла до кімнати і викрала зі сховку бабусі 15 тисяч гривень. Після цього незнайомки поспішили зникнути з чужого помешкання. Потерпіла ж про візит працівниць газової служби розповіла внукові. Вже разом виявили зникнення грошей і зателефонували правоохоронцям.

Зі слів потерпілої, крадійкам на вигляд 45-50 років, розмовляли російською мовою. Поліцейські провели поквартирний обхід будинку, опитали сусідів та встановили, що зловмисниць було четверо – двоє зайшли до квартири старенької, двоє – чекали у під’їзді.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 185 ККУ – крадіжка. Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи з метою розкриття злочину.

Останнім часом в області почастішали випадки, коли зловмисники представляються працівниками різних служб та під будь-якими приводами проникають до помешкань людей. У зоні ризику — пенсіонери. Правоохоронці звертаються до краян бути обачними, не впускати до своїх домівок незнайомих осіб. У людей, які представляються працівниками пенсійного фонду, газової служби, водоканалу, інших комунальних, соціальних служб вимагайте показати посвідчення. Зателефонуйте до тієї організації, яку ці особи представляють, щоб пересвідчитись, що вони дійсно там працюють.

Обов’язково розкажіть своїм батькам, бабусям, дідусям, особливо тим, які проживають самотньо, про подібні випадки. Накажіть їм не довіряти незнайомцям та у жодному разі не впускати у своє помешкання. У разі сумнівної ситуації, коли бачите незнайомих осіб, які ходять по квартирах, зателефонуйте до правоохоронців. Поліцейські негайно виїдуть та на місці перевірять документи у незнайомців та з’ясують з якою метою вони ходять по дворах чи під’їздах.