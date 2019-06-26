Успішне підприємство відомого аграрія та мецената Петра Гадза ТзОВ «Бучачагрохлібпром» лише за травень сплатило своїм працівникам 11,7 млн грн.

Для голови наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпрому» Петра Гадза найголовніше – це організовувати робочий процес на законодавчому рівні, аби і держава, і наймані робітники отримували грошові надходження від розвитку сільського господарства у районі.

– Усі наші працівники виконують свої обов`язки згідно із Трудовим кодексом, адже легальна праця є пріоритетом для нас. Ми сумлінно сплачуємо державі усі податки за найманих робітників. Заробітні плати, соціальні та лікарняні виплати працівники отримують на особисті банківські картки. Ми стараємося підтримувати державу та своїх колег, тому й викорінюємо таке явище, як «зарплати в конвертах», – наголосив Петро Гадз.

Зазначимо, що середня зарплата на підприємстві «Бучачагрохлібпром» за травень 2019 року становить 16 234 грн на одного працюючого. ПДФО та військовий збір із зарплати за травень сплачені в сумі 2,3 млн грн, також нараховано та сплачено за цей місяць єдиний соціальний внесок (пенсійний) – 2,5 млн грн.