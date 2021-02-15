Працівники поліції задокументували чотири факти шахрайства вчиненні щодо мешканців різних районів Тернопільщини. Громадяни самі того не розуміючи допомагали невідомим привласнювати їхні кошти, адже повідомляли конфіденційну інформацію, якою повинні були володіти виключно вони.

Аферисти діяли за аналогічною схемою: спершу вони телефонували потенційним жертвам та представлялися співробітниками фінансових установ. Пройдисвіти повідомляли про певні технічні несправності через що відбувався збій системи та відбувалося автоматизоване блокування карткових рахунків. Аби усунути дані недоліки, вони просили зазначити персональні дані, що й робили власники електронних гаманців.

Вже згодом вони отримували сповіщення про зняття готівки. Тернополянин втратив майже 13000 гривень, житель Бережан 60900 гривень, мешканець Почаєва 38488 гривень, а от житель Великої Березовиці 8713 гривень.

Відомості про події правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідування відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції нагадують мешканцям Тернопілля, не вірити особам, які вам телефонують. Ніколи, ні за яких обставин, не повідомляйте особисту інформацію невідомим. Пам’ятайте, працівники банківських установ не будуть телефонувати та дізнаватися ваші персональні дані.

Якщо ж пролунав дзвінок або ж надійшло смс-повідомлення – найкраще дізнатися більш детальну інформацію у найближчому відділенні банку.