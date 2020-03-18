У Тернополі попри запроваджений карантин частина закладів, які б мали бути закриті, продовжують працювати.

Як пише сайт 0352.ua, працівники магазину однієї з всеукраїнських мереж побутової техніки поскаржилися, що керівництво змушує їх виходити на роботу. Мовляв, зараз «жнива». Гривня стрімко обвалюється і чимало людей намагається не прогоріти із заробленими коштами, тож оперативно купує побутову техніку.

Людина, яка не захотіла афішувати свої дані, повідомила, що магазин працює, хоча для видимості закрив жалюзі. Але клієнтів всередину таки пускають і торгівлю ведуть.

У соцмережах люди також звертають увагу, що на Театральному майдані навіть сьогодні працюють точки з продажу кави. У більшості з них продавці – без масок.

Щось подібне пережила Італія, де люди на початках теж досить халатно поставилися до карантину. Там теж люди думали, що коронавірус – це десь далеко і їх таке не зачепить. На сьогодні Італія – один з лідерів за смертністю від коронавірусу.

У поліції запевнили, що реагуватимуть на всі порушення правил карантину, тому, аби уникнути відповідальності, варто зважати на всі офіційні заборони та неухильно дотримуватися прийнятих обмежень.

Сьогодні, 18 березня, правоохоронці ще проводили профілактичні і роз’яснювальні роботи з перевізниками та суб’єктами господарювання. Від завтра поліція діятиме згідно адміністративного та кримінального кодексів.