Службове підроблення документів інкримінують працівники поліції чотирьом працівникам Буданівської психоневрологічної лікарні.

За словами начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління (детективів) Юрія Барабана, до правоохоронців із заявою звернулися жителі області. Люди повідомили, що в даному медзакладі керівництво зловживає службовим становищем.

У ході перевірок слідчі виявили ряд порушень серед яких і підробка документів. Як стало відомо, четверо працівників закладу, які займали керівні посади, впродовж тривалого часу вносили неправдиві дані в табеля обліку робочого часу щодо окремих осіб. Підлеглі перебували за межами України, а їм зараховувалися робочі години та заробітна плата.

Трьом підозрюваним оголосили підозру згідно статті 366 частина 1 ККУ, ще одній згідно статті 358 частина 1 ККУ.Після того, як будуть відомі суми збитків, спричинені державі, прийматиметься рішення про їхнє повернення в бюджет. Тривають досудові розслідування щодо інших фактів порушень у даному медзакладі.