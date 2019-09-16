До працівників Теребовлянського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя Микулинців. Чоловік зазначив, що його колега привласнив кошти роботодавця.

Здогадки заявника підтвердили й поліцейські. Вони встановили, що мешканець району 1984 року народження працевлаштований водієм. Того дня на робочому місці був відсутній експедитор, тому перевірити торгові точки й зібрати готівку попросили саме його. Після виконаної роботи пройдисвіт не повернувся, натомість привласнив 31 000 гривень.

Це не вперше коли краянин попадає в поле зору правоохоронців. В суді вже розглядається справа щодо 35-річного підозрюваного за вчинення крадіжок.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 190 Кримінального кодексу України – «Шахрайство». Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.