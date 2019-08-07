Кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 ККУ слідчі Тернопільського відділення поліції розпочали щодо 21-річного жителя села Чернелів Руський.

Як повідомляють у поліції, молодий чоловік привласнив понад 28 тисяч гривень, працюючи на підприємстві торговим агентом. Зі слів потерпілого, молодик приступив до роботи у березні цього року. Попрацював недовго, коли підприємець став помічати, що агент не приносить до каси всієї суми грошей, вирученої за проданий товар. У результаті бізнесмен не дорахувався понад 28 тисяч гривень.

Недобросовісного працівника було звільнено. Нині він намагається повернути привласнені кошти, проте відповісти за вчинене доведеться.