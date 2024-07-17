Понад 520 тисяч гривень – сума нестачі, яку виявив після проведеної ревізії приватний підприємець. Потерпілий одразу звернувся за допомогою до працівників Тернопільського районного управління поліції.

У ході перевірки слідчі встановили, що до злочину причетний працівник підприємства. Підозрюваний працював на фірмі водієм-експедитором. У його обов’язки входило розвозити отриманий товар у торгові мережі обласного центру. Проте фігурант впродовж травня – червня частину продукції реалізовував самостійно за цінами нижчими ринкових.

Оперативники кримінальної поліції встановили місцеперебування підозрюваного. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах)Кримінального кодексу України.

За скоєне 27-річному чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Триває слідство.