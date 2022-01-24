Найчастішим способом шахрайств являється викрадення коштів з банківських карток.

Громадяни потерпають від зловмисників, які зловживаючи довірою, отримують доступ до банківських карток.

Від такого роду злочину потерпів й мешканець області. До заявника зателефонував чоловік та представився працівником банку. Він повідомив, що невідомі особи намагаються привласнити його кошти. Аби убезпечити рахунок, необхідно зазначити персональні дані, що й зробив заявник. Згодом він збагнув, що його ошукали, адже виявив, що з електронного гаманця зникло майже 8000 гривень.

Відомості про подію слідчі Тернопільського районного управління поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.