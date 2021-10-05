Правоохоронці відділення поліції №2 (м. Ланівці) задокументували факт шахрайства вчинений щодо 24-річної мешканки району. Як наслідок, дівчина втратила понад 30 тисяч гривень.

Заявника повідомила працівникам поліції деталі події. До неї зателефонував невідомий чоловік та зарекомендував себе співробітником банку. Він запевнив дівчину, що певні технічні несправності в банківській системі. Аби усунути недоліки необхідно зазначити персональні дані після цього відбудеться активування рахунку. Як тільки потерпіла зробила, що просили, вона отримала два сповіщення. Спершу з поточного рахунку зникло 11370 гривень, а згодом й з кредитного – майже 20 тисяч гривень.

Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.