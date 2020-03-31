На лаві підсудних опинився колишній співробітник філії одного із банків. Його обвинувачують у привласненні грошей та службовому підробленні.

В ході досудового розслідування встановлено, що обвинувачений обіймав одну з керівних посад в районній філії банку. Будучи службовою особовою, чоловік мав прямий доступ до готівки, яку почав привласнювати. Аби приховати свої протиправні дії, вносив до офіційних документів неправдиві відомості. Загальна сума, якою заволодів зловмисник, становить понад 300 тисяч гривень.

Незаконні операції працівника банку викрили під час ревізії. Поліцейські оголосили службовцю підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 4 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частиною 2 статті 366 (службове підроблення) кримінального кодексу України.

Під час розслідування підозрюваний відшкодував збитки, завдані банку.

На даний час слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду, повідомляють у поліції.